Calendario Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2021 2022 | programma | date e località

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilcompleto delladeldi sci. Partirà dal Rettenbach di Sölden la nuova stagione dello sci, che in camposarà condita da undici discese, dieci slalom, otto giganti, sette Super G e un parallelo. Le gare si svolgeranno in diciottodifferenti, con la conferma dei sette appuntamenti in Italia nel periodo pre-natalizio in Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio e a Bormio il 28 e il 29 dicembre. Nel mese di febbraio ci sarà un’interruzione di circa un mese per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, e le gare riprenderanno in Norvegia il 5 e 6 marzo. Le finali si terranno a Courchevel Meribel, in Francia, dal 16 al 20 ...