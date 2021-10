Calenda: «Voterò Gualtieri, Michetti incapace». Lite tra Conte e il leader di Azione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma. Matteo Renzi muove la prima pedina sullo scacchiere dei ballottaggi e si schiera nella Capitale per Roberto Gualtieri. Poco dopo anche Carlo Calenda annuncia - senza dare... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma. Matteo Renzi muove la prima pedina sullo scacchiere dei ballottaggi e si schiera nella Capitale per Roberto. Poco dopo anche Carloannuncia - senza dare...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un'opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare… - fanpage : Carlo Calenda chiarisce:'Voterò Gualtieri, non Michetti' #ottoemezzo - crlggg : Sicuramente voterò Gualtieri'. Ore 20,40 mercoledì . CALENDA DIXIT - unpotoscano : Calenda: “Voterò Gualtieri, Michetti non ha uno straccio di programma”. È una notizia #ottoemezzo - Adnkronos : #Calenda: 'Michetti non ha uno straccio di programma, ma non è un'indicazione di voto urbi et orbi'. #Comunali Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Voterò Calenda: 'Voterò Gualtieri, Michetti incapace'. Lite tra Conte e il leader di Azione ... per vincere bisogna esportare "il modello Siena" nei Comuni, allargando tanto a Iv e Calenda ... Voterò Gualtieri perch mi corrisponde di più", nonostante "i tanti dubbi che ho sulla sua classe ...

Carlo Calenda: 'Al ballottaggio voterò Roberto Gualtieri, ma non è un'indicazione di voto' ...sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò ... Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 . 'La stragrande ...

... per vincere bisogna esportare "il modello Siena" nei Comuni, allargando tanto a Iv e...Gualtieri perch mi corrisponde di più", nonostante "i tanti dubbi che ho sulla sua classe ......sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente nonMichetti ma... Così il leader di Azione Carlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 . 'La stragrande ...