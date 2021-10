Calenda indica Gualtieri e insulta: "Michetti incapace..." (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Azione assicura il proprio voto a Gualtieri e attacca Michetti, definendolo un incapace Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il leader di Azione assicura il proprio voto ae attacca, definendolo un

Polo dei Liberali, Riformisti e Socialisti: 'Ci siamo fermati al 5.5, un punto di partenza' Questo ci indica chiaramente che una nuova stagione riformista, alternativa a destra e sinistra ideologica può nascere e a guidarla non può che essere Carlo Calenda. Noi di Grosseto siamo pronti e ...

Calenda indica Gualtieri e insulta: "Michetti incapace..." il Giornale Calenda indica Gualtieri e insulta: "Michetti incapace..." Il leader di Azione assicura il proprio voto a Gualtieri e attacca Michetti, definendolo un incapace Alla fine pare proprio che Carlo Calenda appoggerà il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ...

Comunali Roma, Calenda al Pd: “Niente grillini in giunta” ROMA - E ora? Carlo Calenda è pronto per la nuova sfida: il lavoro da eurodeputato, ma anche "un giro per l’Italia da Bolzano a Siracusa per dare forza a questa area liberal-riformista", che con la su ...

