Calciomercato Napoli, obiettivo Onana? C'è il pressing del top club (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Napoli è vigile sul futuro di André Onana dell'Ajax. Il portiere camerunense è in scadenza di contratto con i 'lancieri' ed è stato già annunciato il suo addio a parametro zero. Ma non ci sono solo gli azzurri sul classe '96: la concorrenza aumenta e diventa sempre più difficile convincerlo. Onana, Napoli, BarcellonaNapoli, su Onana c'è il pressing del Barcellona Il Napoli segue da vicino gli sviluppi sul futuro di Onana ma portarlo in azzurro sembra molto complesso. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, infatti, il portiere classe '96 è entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana stanno pensando di vendere ter Stegen e vorrebbero puntare su Onana per il futuro. Il Napoli potrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilè vigile sul futuro di Andrédell'Ajax. Il portiere camerunense è in scadenza di contratto con i 'lancieri' ed è stato già annunciato il suo addio a parametro zero. Ma non ci sono solo gli azzurri sul classe '96: la concorrenza aumenta e diventa sempre più difficile convincerlo., Barcellona, suc'è ildel Barcellona Ilsegue da vicino gli sviluppi sul futuro dima portarlo in azzurro sembra molto complesso. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, infatti, il portiere classe '96 è entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana stanno pensando di vendere ter Stegen e vorrebbero puntare super il futuro. Ilpotrebbe ...

Advertising

Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, obiettivo Onana? C'è il pressing del top club - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli: dopo i contatti delle scorse settimane non è scontato il rinnovo di #Meret ?? L'idea degli azzurri e qu… - sportli26181512 : Il nuovo sindaco Manfredi: 'Napoli città ideale per la Coppa Maradona': Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli,.… - _vincentlab : RT @cmdotcom: Il ct del #Camerun: 'Convocherò #Anguissa per la Coppa d'Africa, non credo vorrà restare a #Napoli’ - CorJuve : RT @cmdotcom: Il ct del #Camerun: 'Convocherò #Anguissa per la Coppa d'Africa, non credo vorrà restare a #Napoli’ -