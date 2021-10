Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund tenta il tutto per tutto per Haaland (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rinnovo stellare per convincere Haaland Dalla Germania arrivano notizie che potrebbe smuovere l’intero mondo del calcio. Nonostante il contratto che lega Erling Haaland al Borussia Dortmund scada nel 2024, i club di tutta Europa sarebbero pronte a cifre fuori di testa per ottenere il cartellino del giovanissimo attaccante. La squadra tedesca lo sa molto bene, e sebbene abbia annunciato più di una volta che non vorrebbe privarsi del suo gioiello, davanti a determinate cifre non potrebbe fare a meno di accettare. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, quante novità: da Hazard a Isco, passando per Kulusevski Proprio per questo la notizia riportata oggi dal giornale tedesco Bild Sport ha sconvolto il panorama europeo. Il Borussia Dortmund è pronto a dimostrare alla ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rinnovo stellare per convincereDalla Germania arrivano notizie che potrebbe smuovere l’intero mondo del calcio. Nonostante il contratto che lega Erlingalscada nel 2024, i club di tutta Europa sarebbero pronte a cifre fuori di testa per ottenere il cartellino del giovanissimo attaccante. La squadra tedesca lo sa molto bene, e sebbene abbia annunciato più di una volta che non vorrebbe privarsi del suo gioiello, davanti a determinate cifre non potrebbe fare a meno di accettare. LEGGI ANCHE: Mercato, quante novità: da Hazard a Isco, passando per Kulusevski Proprio per questo la notizia riportata oggi dal giornale tedesco Bild Sport ha sconvolto il panorama europeo. Ilè pronto a dimostrare alla ...

