Calciomercato Fiorentina: Borja Mayoral al posto di Vlahovic. I dettagli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Calciomercato Fiorentina: il club viola è alla ricerca del sostituto di Vlahovic. Idea Borja Mayoral della Roma La Fiorentina è alla ricerca del sostituto di Dusan Vlahovic, che ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Sul taccuino del club viola è forte il nome di Borja Mayoral della Roma, seguito da Keita Balde del Cagliari e Andrea Belotti del Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

