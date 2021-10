Calciomercato, Asensio lascia il Real Madrid? Le ultime (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Juve potrebbe fiondarsi su Marco Asensio del Real Madrid. Gli spagnoli sono pronti a metterlo in vendita La Juve è pronta a fiondarsi su Marco Asensio del Real Madrid. Secondo quanto riferisce il giornalista Tomas Gonzalez, molto vicino agli ambienti Madridisti, Florentino Perez avrebbe deciso di mettere in vendita il fantasista spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra destinato a rinnovare. La Juve potrebbe essere favorita rispetto a Liverpool e Milan grazie ai buoni rapporti che ha con le merengues. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Juve potrebbe fiondarsi su Marcodel. Gli spagnoli sono pronti a metterlo in vendita La Juve è pronta a fiondarsi su Marcodel. Secondo quanto riferisce il giornalista Tomas Gonzalez, molto vicino agli ambientiisti, Florentino Perez avrebbe deciso di mettere in vendita il fantasista spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra destinato a rinnovare. La Juve potrebbe essere favorita rispetto a Liverpool e Milan grazie ai buoni rapporti che ha con le merengues. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

