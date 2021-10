Calcio: Roma. Fienga lascia, Berardi nuovo Ceo'Un onore,grazie Friedkin' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fienga resterà come advisor esterno del club, al suo posto arriva l'ex Ceo Pirelli in Nord America Roma - La rivoluzione dei Friedkin continua. La Roma saluta Guido Fienga e accoglie Pietro Berardi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021)resterà come advisor esterno del club, al suo posto arriva l'ex Ceo Pirelli in Nord America- La rivoluzione deicontinua. Lasaluta Guidoe accoglie Pietro...

