Calcio Napoli | il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori razzisti contro Koulibaly

Advertising

ADeLaurentiis : A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una fig… - cn1926it : UFFICIALE – #Politano cambia agente, si affida a Giuffredi - ThisIsNotJimmy2 : RT @Guisaltato: I tifosi del Napoli hanno scritto veramente che Insigne è meglio di Leao. Io chiederei a qualunque difensore esistente cont… - edtriple70 : @Frances15457498 @natonel52 @capuanogio Ossia lei è uno di quelle persone che da bambino avevano un po’ di problemi… - ItalianSerieA : New post: Serie A: Biglietti SSC Napoli – Spezia Calcio 1906, 2021-12-22, Stadio San Paolo, Napoli, Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

ROMA - In vista del match fra Italia e Spagna, valido per le semifinali di Nations League, il quotidiano spagnolo As ha contattato Fabio Cannavaro per commentare la partita e per parlare dei suoi ...... possibile il ritorno alla difesa a tre e a quel modulo che fece le sue fortune trae Torino. Tutto per centrare la salvezza del Cagliari.Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della Serie A ma anche della sfida di questa sera tra Italia e Spagna in Nations League: "Non so se sarà più dura ma mi aspetto dei fas ...“Non è stato per ragioni economiche, i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili”. Raggiunto da as, Fabio Cannavaro spiega.