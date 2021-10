Calcio: Fiorentina, lesione al retto femorale per Dragowski (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il portiere è rientrato ieri sera dal ritiro della Polonia FIRENZE - Pessime notizie per la Fiorentina in vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali. Il portiere Bartlomiej Dragowski, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il portiere è rientrato ieri sera dal ritiro della Polonia FIRENZE - Pessime notizie per lain vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali. Il portiere Bartlomiej, ...

Advertising

Gazzetta_it : Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA - sportli26181512 : Dragowski, infortunio per il portiere della Fiorentina: Lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del re… - sportli26181512 : Fiorentina, Dragowski va ko: lesione al retto femorale: Il portiere polacco è tornato in anticipo dal ritiro con la… - SkySport : Dragowski, infortunio per il portiere della Fiorentina #SkySport #Dragowski #Fiorentina - DIABOLIK_7 : @cmdotcom #Commisso è un uomo di altri tempi, infatti è inadeguato per il calcio di oggi. #Fiorentina #Vlahovic -