Calcio femminile, Champions League 2021-2022: la Juventus spazza via il Servette, pari tra Chelsea e Wolfsburg (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima giornata di gare nella Champions League di Calcio femminile 2021-2022, che ha visto disputarsi quest'oggi quattro partite, valide per i Gironi A e B, con tanti gol e tanto spettacolo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di questo mercoledì. Iniziamo proprio dal Gruppo A e dalla strepitosa vittoria della Juventus, che in casa delle svizzere del Servette si è imposta per 3-0, grazie alle reti di Arianna Caruso, Lina Hurtig e Valentina Cernoia, mentre Chelsea e Wolfsburg hanno dato vita al match migliore della serata. Londinesi avanti con Samantha Kerr ma rimontate prima dell'intervallo da Tabea Wassmuth e Jill Roord. Nella ripresa ecco l'allungo delle tedesche, firmato dal secondo gol ...

