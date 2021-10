Calcio femminile, buona la prima per la Juventus in Champions League: 3-0 in trasferta contro il Servette (Di mercoledì 6 ottobre 2021) buona la prima per la Juventus Women impegnata nel primo match del Gruppo A della fase a gironi di Champions League di Calcio femminile. Le bianconere allenate da Joe Montemurro si sono imposte per 3-0 sul campo delle svizzere del Servette, confermando i favori del pronostico. Una prova autorevole delle campionesse d’Italia che volevano cominciare con il piglio giusto questa fase della rassegna continentale e il risultato sul rettangolo verde di Ginevra le ha premiate. Montemurro vara un 4-3-3: Peyraud Magnin, Lundorf, Lenzini, Salvai, Boattin, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Staskova, Hurtig. Sorprende il tecnico australiano che lascia in panchina le sue attaccanti più forti, Girelli e Bonansea. Eric Sévérac risponde con un 4-2-3-1: Pereira, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)laper laWomen impegnata nel primo match del Gruppo A della fase a gironi didi. Le bianconere allenate da Joe Montemurro si sono imposte per 3-0 sul campo delle svizzere del, confermando i favori del pronostico. Una prova autorevole delle campionesse d’Italia che volevano cominciare con il piglio giusto questa fase della rassegna continentale e il risultato sul rettangolo verde di Ginevra le ha premiate. Montemurro vara un 4-3-3: Peyraud Magnin, Lundorf, Lenzini, Salvai, Boattin, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Staskova, Hurtig. Sorprende il tecnico australiano che lascia in panchina le sue attaccanti più forti, Girelli e Bonansea. Eric Sévérac risponde con un 4-2-3-1: Pereira, ...

