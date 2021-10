Calcio | Cannavaro ' Senza giocatori stranieri Cina rischia involuzione'

Advertising

sportface2016 : #Cannavaro: 'Il #Napoli e l'#Italia fanno parte della mia storia. Futuro? Non mi pongo limiti' - salvione : Paolo Cannavaro: 'Napoli, scudetto possibile. Koulibaly il migliore' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fabio Cannavaro annuncia: “Il mio sogno è essere l’allenatore del Napol… - napolista : Cannavaro: «Dietro Bonucci e Chiellini il vuoto, sono gli ultimi veri difensori rimasti» “Quello di oggi è un altr… - Fabius40884986 : Turone,gautieri,aldair,zalayeta,cannavaro,rocchi,bonucci Giusto x citare I furti piu eclatanti CHI AMA IL CALCIO OD… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cannavaro

, che rivela di aver rinunciato a circa 24 milioni di euro fra ingaggio e bonus per liberarsi, non pensa sia stata intrapresa la strada giusta. "Faccio un esempio: quando Witsel è venuto a ...ROMA - In vista del match fra Italia e Spagna, valido per le semifinali di Nations League, il quotidiano spagnolo As ha contattato Fabioper commentare la partita e per parlare dei suoi progetti futuri: " Potrebbe finire anche come all'Europeo, con la Spagna che gestisce il possesso palla e l'Italia che segna due gol nelle ...Il Parma fa quadrato attorno a Enzo Maresca. Dopo le parole di Javier Ribalta alla gazzetta dello Sport in giornata è arrivato il tweet del presidente Krause. Il patron americano ha rimarcato il conce ...“Non è stato per ragioni economiche, i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili”. Raggiunto da as, Fabio Cannavaro spiega.