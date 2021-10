Calcia la testa dell’arbitro dopo l’ammonizione: calciatore arrestato per tentato omicidio – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Calciatore brasiliano William Ribeiro è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito l’arbitro nel corso della partita. Una vera e propria follia quella di cui si è reso protagonista il Calciatore brasiliano William Ribeiro, al momento in carcere con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito il direttore di gara Rodrigo Crivellaro. L’episodio che ha fatto scalpore in Brasile ed in tutto il mondo si è verificato durante una partita di A2 brasiliana, valida per il campionato statale Rio Grande do Sul. In campo c’erano il San Paolo RS di Rio Grande ed il Guarani de Venancio Aires. Gli ospiti sono andati in vantaggio e tra le fila del San Paolo c’era molto nervosismo, anche per una direzione di gara ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Iltore brasiliano William Ribeiro è statoperaver aggredito l’arbitro nel corso della partita. Una vera e propria follia quella di cui si è reso protagonista iltore brasiliano William Ribeiro, al momento in carcere con l’accusa diaver aggredito il direttore di gara Rodrigo Crivellaro. L’episodio che ha fatto scalpore in Brasile ed in tutto il mondo si è verificato durante una partita di A2 brasiliana, valida per il campionato statale Rio Grande do Sul. In campo c’erano il San Paolo RS di Rio Grande ed il Guarani de Venancio Aires. Gli ospiti sono andati in vantaggio e tra le fila del San Paolo c’era molto nervosismo, anche per una direzione di gara ...

Advertising

RebicIsTheWay : @ildpaa @LoJamesiano Lui che fischia e vanja milinkovic savic che calcia bottiglie dagli spalti in testa al napoletano - roberto_morotti : @Boboj29 Peccato che, quando #Lozano calcia, #Insigne sia OLTRE 1 (uno) metro lontano dal portiere, e abbia anche g… - ArenaRosario : RT @CadelliBruno: @EdDzeko è di classe superiore, non serviva la partita di ieri per capirlo. È da sempre uno dei centravanti più tecnici e… - CadelliBruno : @EdDzeko è di classe superiore, non serviva la partita di ieri per capirlo. È da sempre uno dei centravanti più tec… - FrancescoSaya86 : @Paolo19691 @PianetaMilan Si come no guardalo bene… è alto più di 2 metri, di testa fortissimo e calcia davvero for… -