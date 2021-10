Bundesliga | il punto | cade il Bayern | aggancio Leverkusen Si fa sotto anche il Dortmund

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), il: primo ko per i bavaresi, che vengono avvicinati in classifica dalle due rivali. La sintesi della settima giornata La settima giornata diha visto il primo, clamoroso, scivolone delMonaco. La squadra di Nagelsmann cede il passo tra le mura amiche all’Eintracht, che torna a sbancare lo stadio dei bavaresi dopo un ventennio. Decisive le reti di Hinteregger e Kostic, che hanno rimontato l’iniziale vantaggio firmato da Goretzka. Ne approfitta il Bayer, che trascinato dalla doppietta dell’ex romanista Schick travolge l’Arminia Bielefeld e aggancia i rivali a sedici punti in cima alla classifica. Si fail Borussia(Guerreiro e Brandt) che, privo di Haaland, ha regolato per 2-1 ...

... abbiamo già detto che il Riesen nel 2020 ha raggiunto la finale in, magari sfruttando ... sicuramente l'esperienza non manca a questo gruppo, ma questo è anche undi forza del Banco di ...... che si porta a un solodal Bayern Monaco. Insomma la sfida, per ora, sembra piuttosto aperta tra le due eterne rivali in. Tuttavia per i gialloneri preoccupano le condizioni di ...Bundesliga, il punto: primo ko per i bavaresi, che vengono avvicinati in classifica dalle due rivali. La sintesi della settima giornata La settima giornata di Bundesliga ha visto il primo, clamoroso, ...La settima giornata di Bundesliga ha fatto segnare la prima sconfitta stagionale per la squadra di Nagelsmann che all'Allianz Arena domina per gran parte della partita l'Eintracht. Gli ospiti resiston ...