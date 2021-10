Brunetta: “Con Forza Italia al governo la casa degli italiani non si tocca” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Ha perfettamente ragione il presidente Draghi: non ci sarà alcun aumento delle tasse sulla casa”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, spiegando che nella delega fiscale approvata ieri dal consiglio dei ministri “c’è soltanto un’operazione di trasparenza, di informazione e di riforma del catasto”. Una revisione “che durerà fino al 2026 e che non cambierà l’imposizione fiscale su case e terreni. Con Forza Italia al governo la casa degli Italiani non si tocca, né ora né mai”, conclude il ministro Brunetta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Ha perfettamente ragione il presidente Draghi: non ci sarà alcun aumento delle tasse sulla”. Lo afferma il ministro della pubblica amministrazione, Renato, spiegando che nella delega fiscale approvata ieri dal consiglio dei ministri “c’è soltanto un’operazione di trasparenza, di informazione e di riforma del catasto”. Una revisione “che durerà fino al 2026 e che non cambierà l’imposizione fiscale su case e terreni. Conallani non si, né ora né mai”, conclude il ministro. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

willyroutard64 : RT @NFratoianni: Gelmini (il tunnel dei neutrini), Meloni e Brunetta, corrono a felicitarsi per il #premioNobel a #Parisi. Ne siamo content… - djkrush3 : @linettitudine >così si è lasciato campo libero a brunetta di cancellare in un sol colpo tutto ciò che è stato migl… - gommothceccogm1 : @ManfrediPotenti @VittorioSgarbi Non dovete astenervi ma metterli in crisi, FI compresa, che già festeggia con Brun… - SimonellaD : @dianzbd7 @EnricoLetta @matteorenzi @CarloCalenda Senza Giorgetti e con Carfagna e Brunetta, sì, può essere, perché… - Lelecottero : RT @GuidoMattioni: Circolano previsioni sempre più agghiaccianti per questo povero Paese: se il Varano di Komodo andasse al Quirinale, ci p… -