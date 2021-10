Bruganelli choc | la confessione sulla storia con Bonolis | “Sì | ho tradito” E spunta un nome molto conosciuto | sconcertante

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soniasenza pelilingua. L'opinionista del Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si racconta in una lunga intervista. In particolare lasvela qualche dettaglio ineditosua relazione con il marito Paolo. "Ho, quando hoPaolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio - racconta ironica al settimanale Chi -. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato". Proprio conlacondivide tre figli: Silvia, Davide e Daniele. Una gioia immensa per l'imprenditrice, che ha comunque dovuto fare i conti con qualche ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli smaschera Adriana Volpe: il gesto choc dietro le quinte -

Ultime Notizie dalla rete : Bruganelli choc

instaNews

- LE POLEMICHE TORNANO A INFURIARE - Intanto, tra Adriana Volpe e Soniaè stata siglata ... Così come ci è andato di mezzo per l'ultima polemica. Una frase è risuonata chiara e forte nel ...E' una rivelazionequella dell'artista Gloria Estefan: "All'età di 9 anni sono stata molestata sessualmente". A ... Sonia, frecciatina a Magalli/ "Pare che non lo intervistassero da tempo"...Sonia Bruganelli esce allo scoperto: "Per Paolo Bonolis ho tradito" E' uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo, la grande opinionista ...Sonia Bruganelli a ruota libera su Bonolis. Il 2002 segna l’avvio ufficiale, sancito dal sacro vincolo del matrimonio, di una splendida storia che dura ormai da oltre vent’anni. Sonia Bruganelli, roma ...