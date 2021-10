Brindisi-Hapoel Holon oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Happy Casa Brindisi-Hapoel U-NET Holon, sfida valida per la prima giornata del girone G della Champions League 2021/2022 di basket. Dopo la bella vittoria in campionato contro Sassari, le luci del PalaPentassuglia si riaccendono per il debutto stagionale in Europa. Di fronte, la formazione israeliana che la scorsa stagione, dopo il secondo posto nella Regular Season, ha mancato l’accesso alla serie finale per lo Scudetto. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:30 di mercoledì 6 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inHappy CasaU-NET, sfida valida per la prima giornata del girone G delladi. Dopo la bella vittoria in campionato contro Sassari, le luci del PalaPentassuglia si riaccendono per il debutto stagionale in Europa. Di fronte, la formazione israeliana che la scorsa stagione, dopo il secondo posto nella Regular Season, ha mancato l’accesso alla serie finale per lo Scudetto. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 20:30 di mercoledì 6 ottobre, con la partita che sarà visibile insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface ...

Advertising

Basketacazzo : In attesa di Brindisi-Hapoel Holon su RaiSport e Pesaro-Trieste su Discovery+ alle 20:30 e per prepararvi mentalmen… - BasketMagazine : New post: Stasera la sfida tra Brindisi ed Hapoel Holon di BCL sarà visibile su Raisport #basketmagazine - SportandoIT : Happy Casa Brindisi-Hapoel U-NET Holon | Quando si gioca e dove vederla - zazoomblog : Brindisi-Hapoel Holon oggi Champions League basket: orario tv programma streaming - #Brindisi-Hapoel #Holon… - zazoomblog : Brindisi-Hapoel Holon oggi Champions League basket: orario tv programma streaming - #Brindisi-Hapoel #Holon… -