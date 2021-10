Brindisi-Hapoel Holon oggi | Champions League basket | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manca ormai pochissimo alla partita d’esordio dell’Happy Casanella fase a gironi dellaball2021/2022. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), i pugliesi vorranno riscattarsi al più presto e in questa edizione avranno come obiettivo minimo quello dell’accesso tra le migliori sedici del torneo. La squadra di coach Francesco Vitucci, arrivata ormai alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione, ospiterà(palla a due alle ore 20:30) nel primo turno del girone G l’, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi disconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone. La Happy Casa ...

