Bretman Rock è il primo “coniglietto” gay sulla copertina di Playboy | “È così surreale” Ecco chi è il 23enne

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Influencer, make-up artist ma anche imprenditore e modello. Sono queste le caratteristiche del” dichiaratamente gay della storia di. È la prima volta, infatti, che la storica rivista statunitense decide di mettere inun uomo omosessuale. La scelta è ricaduta su, che sui social è seguito da oltre 18 milioni di follower. Già nel 2018 il Time lo aveva “eletto” come uno dei trenta adolescenti più influenti al mondo, mentre oggi è entrato nella storia del magazine fondato da Hugh Hufner. Mica male per avere soltanto 23 anni. Tuttavia, non è la prima volta che un uomo apparedi. Ilfu proprio Hufner, il fondatore della rivista, mentre il secondo ...

New York, l'influencervestito da coniglietta divide i lettoriVestito come una sensuale coniglietta, con tanto di orecchie e codina a batuffolo,è il primo gay ad apparire sulla rivista di Hugh Hefner il fondatore scomparso 4 anni fa. Ma chi è ...Playboy ha una nuova coniglietta, ma stavolta è un gay. Per la prima volta un uomo apertamente omosessuale è apparso sulla copertina del leggendario magazine dando un nuovo twist al suo storico sopran ...Non solo: Bretman è anche molto attivo nel campo dei diritti delle persone LGBTQ, di cui si è fatto anche portavoce grazie alla sua imponente presenza mediatica. Il Tweet su Playboy. Per celebrare la ...