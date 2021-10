Bortuzzo | il flirt con Lulù non decolla | “Anche questa cosa del letto dobbiamo

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, inaspettato riavvicinamento tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge che le consiglia: “Fatti desiderare, funzion… - Novella_2000 : Il papà di Manuel Bortuzzo commenta il flirt del figlio con Lulù Selassié (INTERVISTA) #gfvip - zazoomblog : Manuel Bortuzzo anche la mamma commenta il flirt con Lulù - #Manuel #Bortuzzo #anche #mamma - gossipblogit : Grande Fratello Vip 6, i genitori di Manuel Bortuzzo approvano la simpatia tra il figlio e Lulù Selassié - IncontriClub : Grande Fratello Vip 6, i genitori di Manuel Bortuzzo approvano la simpatia tra il figlio e Lulù Selassié -

Ultime Notizie dalla rete : Bortuzzo flirt

... dalle vicende alterne, di Lulù con Manuel. Scoriamo di più sulle tre sorelle che stanno ... Christian Hailé Selassié , anche lui chiacchierato per un presuntocon un personaggio noto ......per la famiglia, Federica rimane un punto fermo . E siamo arrivati alla Casa più spiati dagli italiani nella quale succede qualcosa che alla ragazza non va proprio giù. Non tanto il...Lo sportivo sta cercando di frenare e di non correre con Lulù, ma la concorrente del GF Vip non è felice della situazione.Il giovane nuotatore grazie ai tutori che gli permettono di stare dritto sulle sue gambe e con l’aiuto di un girello si è spostato in giro per la casa senza sedia a rotelle.