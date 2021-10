Borse senza pace finché i tassi dei bond Usa continuano a fare le bizze (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’unica certezza in questa fase è l’elevata volatilità. I nuovi dati sul lavoro Usa spingono una parte consistente degli investitori ad immaginare il ritorno di uno scenario di reflazione. Ma lo spetto della stagflazione continua ad aleggiare nelle sale operative Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’unica certezza in questa fase è l’elevata volatilità. I nuovi dati sul lavoro Usa spingono una parte consistente degli investitori ad immaginare il ritorno di uno scenario di reflazione. Ma lo spetto della stagflazione continua ad aleggiare nelle sale operative

Borse in rosso: a Milano vendite su petroliferi, Mediobanca e auto Un'altra giornata di ribassi sui mercati azionari che temono l'inflazione e il rallentamento della crescita - A Piazza Affari ne fanno le spese soprattutto i petroliferi e la galassia Agnelli-Elkann m ...

