Borse recuperano dai minimi dopo la disoccupazione Usa Preoccupa l' inflazione

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) I listini restano in deciso ribasso. Il petrolio ripiegache i contratti sul Wti hanno toccato i massimi dal 2014 e quelli sul Brent dall'ottobre 2018. In settembre il settore privato americano ha creato più posti di lavoro del previsto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borse recuperano

Il Sole 24 ORE

Leasiaticheterreno, dopo le perdite incassate nei giorni scorsi a causa della Cina. Un rimbalzo tecnico, dato che il clima resta importato alla cautela, in attesa di una politica più ...Mercati. Recupero parziale oggi per leeuropee dopo il calo di ieri. L'indice Ftse Mib di Milano segna +0,81%, dopo il - 2,14% di ieri.anche le altreeuropee, tutte in calo ieri. La migliore è Parigi, +1,20%. La peggiore performance ieri era stata del Nasdaq dei titoli tecnologici di New York, - 2,83%. Oggi i future ...Dopo il brusco sell-off di lunedì, le Borse rimbalzano: recupera l'high tech del Nasdaq e recupera soprattutto il Ftse Mib che è il miglior indice europeo grazie al rilancio delle maggiori banche ...Tornano gli acquisti sui listini europei dopo il passo falso in avvio di settimana. Grazie agli acquisti sui titoli del comparto bancario, a Piazza ...