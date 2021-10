Boom di prenotazioni per i tamponi in Friuli | migliaia di richieste in vista del 15 ottobre

Advertising

andjustletmebe : @syypnos Assolutamente! Qui a Ischia c'è boom di prenotazioni almeno fino a metà ottobre, Jesus - imperianews_it : Vaccini, Toti: “La Liguria si prepara alla somministrazione contestuale del vaccino antinfluenzale e anticoronaviru… - infoitsalute : Vaccini, Toti: “La Liguria si prepara alla somministrazione contestuale del vaccino antinfluenzale e anticoronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom prenotazioni

L'ultimo fine settimana è stato particolarmente intenso: 6 milae quasi 5 mila tamponi eseguiti. Il mese di settembre, complici forse anche il ritorno al lavoro, alla scuola e alle varie ...Le- che si sono aperte lunedì 4 - per ora non hanno fatto registrare lo stessodello scorso febbraio, ma chi si è recato nei palazzetti lo ha fatto con la convinzione che la ...I turisti sempre più innamorati pazzi del colle etrusco, anche nell’estate scandita non solo dalla quarta ondata pandemica, ma anche dall’arrivo dei Green Pass: la città nel mese di settembre riesce a ...ANCONA - «Il vaccino è una cosa buona: fatelo senza tanti discorsi». La saggezza che viene dall’esperienza. Ieri è stata la giornata del ritorno degli over 80 ...