Bonucci, una serata nera: quell'espulsione pesa tanto nel k.o. azzurro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) D'accordo, prima o poi doveva capitare. Spiace soltanto averlo agevolato. L'Italia cade dopo tre anni trascorsi da magnifica illibata - ultimo k.o. nel settembre 2018 con il Portogallo - e 37 partite ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) D'accordo, prima o poi doveva capitare. Spiace solaverlo agevolato. L'Italia cade dopo tre anni trascorsi da magnifica illibata - ultimo k.o. nel settembre 2018 con il Portogallo - e 37 partite ...

Advertising

ZZiliani : #BONUCCI capitano. Accompagna come dama di compagnia #Oyarzabal nell’azione dell’1-0 al 17’. Ammonito per proteste… - bonucci_leo19 : Una partita che si descrive con una sola parola: JUVE. #FinoAllaFine - DomMilan007 : @MysterX9 @sportface2016 Forse non ti è chiaro può indossare la maglia dell'Italia ed essere il giocatore più fort… - selishardliquor : RT @SandroSca: I tifosi fischiano ma almeno pagano. I soliti 'giornalisti' che dopo un Europeo trionfale e 37 gare senza KO twittano su 'Bo… - jotaro2897 : RT @giovaknd: I napoletani hanno fatto una canzone dove auguravano la morte a Higuain, gli juventini scritto 'magari ti muore il figlio' a… -