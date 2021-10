Bonomi striglia Salvini: "Siamo preoccupati per il rallentamento delle riforme" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "La spinta sulle riforme che aveva contraddistinto la nascita di questo governo si è rallentata e questo ci preoccupa perché Siamo di fronte ad una occasione storica”. Così è intervenuto oggi il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in merito alle accuse lanciate dal segretario della Lega Matteo Salvini al presidente del Consiglio Mario Draghi sulla legge delega per la riforma fiscale. Ieri il leader del Carroccio aveva imbastito col premier un botta e risposta, proseguito anche oggi, in seguito ai deludenti risultati elettorali del centrodestra alle elezioni amministrative di domenica e lunedì. “Abbiamo la possibilità di fare riforme attese da anni e oggi, con il Pnrr, abbiamo quelle risorse che abbiamo sempre invocato” ha dichiarato il leader degli industriali durante una trasmissione ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "La spinta sulleche aveva contraddistinto la nascita di questo governo si è rallentata e questo ci preoccupa perchédi fronte ad una occasione storica”. Così è intervenuto oggi il presidente di Confindustria Carloin merito alle accuse lanciate dal segretario della Lega Matteoal presidente del Consiglio Mario Draghi sulla legge delega per la riforma fiscale. Ieri il leader del Carroccio aveva imbastito col premier un botta e risposta, proseguito anche oggi, in seguito ai deludenti risultati elettorali del centrodestra alle elezioni amministrative di domenica e lunedì. “Abbiamo la possibilità di fareattese da anni e oggi, con il Pnrr, abbiamo quelle risorse che abbiamo sempre invocato” ha dichiarato il leader degli industriali durante una trasmissione ...

