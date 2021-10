Advertising

ilfoglio_it : Bonomi interviene in merito alle tensioni di questi giorni tra il governo e la Lega sulla delega fiscale e chiama a… - MediasetTgcom24 : Bonomi: 'Preoccupati per il rallentamento delle riforme' #confindustria -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi Preoccupati

TGCOM

'La spinta su riforme che aveva contraddistinto la prima fase dell'attuale governo è rallentata ed è una cosa che ci preoccupa'. Così il presidente di Confindustria, Carlo, commentando la riforma del fisco e la posizione della Lega e sottolineando che 'siamo davanti a un'occasione storica, per la prima volta abbiamo la possibilità fare quelle riforme che ...di perdere porzioni di potere, Cgil Cisl e Uil insieme con gli industriali rivendicano ... Il numero uno di Confindustria, Carlo(nella foto), ha detto di considerare in modo "molto ..."La spinta su riforme che aveva contraddistinto la prima fase dell'attuale governo è rallentata ed è una cosa che ci preoccupa". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commentando la rifor ...La siderurgia italiana chiude i primi 8 mesi dell’anno con una produzione di 16,3 milioni di tonnellate di acciaio, vale a dire il 27% in più dello scorso anno e sopra ai livelli pre Covid (+6,1% sul ...