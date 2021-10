Bonaccini: alle politiche partita aperta per il centrosinistra (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Come hanno dimostrato i risultati elettorali in diversi Comuni italiani, alle prossime elezioni politiche il centrosinistra "può giocarsi la partita" se riuscirà a proporsi come coalizione "larga, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Come hanno dimostrato i risultati elettorali in diversi Comuni italiani,prossime elezioniil"può giocarsi la" se riuscirà a proporsi come coalizione "larga, ...

Con il Green pass si torna a ballare ... paragonabile alle attività fisiche al chiuso. "Il 35% di capienza non è un granché" " afferma il presidente della regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini - ma almeno si è deciso di riaprire le ...

Mattia Santori, la sardina più votata nel Partito Democratico alle elezioni comunali di Bologna È Mattia Santori il candidato più votato nella lista del Partito Democratico in supporto di Matteo Lepore, il neo eletto sindaco di Bologna ...

