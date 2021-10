Bollettino Covid di mercoledì 6 ottobre | 2 466 casi e 39 morti Positivi ancora in calo | sono 88mila

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (06ott2021) | Bollettino ITALIA: 3.235 nuovi contagi, 39 nuovi decessi e 5.245 guariti. In calo ricoveri e… - BJLiguria : Bollettino Covid Liguria, 67 nuovi casi - - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #Coronavirus, il #Molise scendo di nuovo sotto quota 100 positivi #IoSeguoTgr - maurocarafa31 : RT @TgrRaiMolise: #Coronavirus, il #Molise scendo di nuovo sotto quota 100 positivi #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+449), seguita dal Veneto in crescita (+416), la Sicilia (+285), Lombardia (+288),...in Italia, ildel 6 ottobre Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.689.341 , di cui 131.157 morti e 4.469.937 dimessi e guariti, 5.245 ...CALABRIA - Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre 2021 in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Sono 3.235 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i ...Il bollettino diramato quotidianamente dal ministero della Salute attesta 3.235 nuovi casi di positività al Covid-19 e 39 decessi; nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 301.773 test per la ricerca d ...