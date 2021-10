Biden sostiene Powell dopo le critiche di Warren (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime settimane la senatrice Elizabeth Warren ha aspramente criticato il capo della FED, Jerome Powell. Ieri la Warren ha esortato il presidente Biden a sostituire Powell. La senatrice afferma che Powell ha ignorato la “cultura della corruzione” presso la FED e non è riuscito a intraprendere le azioni appropriate dopo che tre colleghi hanno Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle ultime settimane la senatrice Elizabethha aspramente criticato il capo della FED, Jerome. Ieri laha esortato il presidentea sostituire. La senatrice afferma cheha ignorato la “cultura della corruzione” presso la FED e non è riuscito a intraprendere le azioni appropriateche tre colleghi hanno

Advertising

Billa42_ : Biden sostiene Powell dopo le critiche di Warren - Frances29748398 : RT @kattolikamente: La Chiesa sostiene che l'aborto legale è un grave male. Ma quanto può essere grave davvero, sostenere l'uccisione legal… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 5.10.2021 da R PAU Ministro It. a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PRESIDENTE ST… - Romeo77111184 : RT @felali9: Bennett sta cancellando la Palestina, non il conflitto, e Biden lo sostiene #israelicrimes #Freepalestine #BoycottIsrael #Isra… - SilviaRizza3 : RT @felali9: Bennett sta cancellando la Palestina, non il conflitto, e Biden lo sostiene #israelicrimes #Freepalestine #BoycottIsrael #Isra… -