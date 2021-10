Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio nuova coppia | la foto del bacio fa impazzire il web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il presunto flirt traa quanto pare non è più solo un'ipotesi, ma realtà. Secondo lo scatto pubblicato da Whoopse.it, i due attori sarebbero ladel momento: un tenerocolto a loro insaputa conferma tutti i sospetti. A lanciare per primo la bomba era stato il sito di gossip Dagospia qualche mese fa, parlando di una passione esplosa tra i due attori sul set de "L'ombra del giorno", il prossimo film di Giuseppe Piccioni a cui hanno lavorato entrambi. Come riportato dal portale di Roberto D'Agostino, siacheavrebbero salutato i rispettivi partner proprio a causa del nuovo flirt. Proprio in quei giorni ...