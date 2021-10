Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, c’è il bacio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sito di gossip Whoopsee.it ha pubblicato un video esclusivo di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio che si baciano mentre sono seduti al tavolo di un ristorante vicino a Roma. Sarebbe la conferma della storia d’amore tra i due attori, di cui si sta parlando da alcune settimane. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno una storia d’amore? Se ne parla da circa un mese. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sito di gossip Whoopsee.it ha pubblicato un video esclusivo diche si baciano mentre sono seduti al tavolo di un ristorante vicino a Roma. Sarebbe la conferma della storia d’amore tra i due attori, di cui si sta parlando da alcune settimane.hanno una storia d’amore? Se ne parla da circa un mese. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ssofiefatale : Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio? Per me è sì - meethem4n : dai no che schifo suxmarcio e la benedetta porcaroli insieme ma che è ma dai ma poi sino uguali aiuto nononono i mi… - 24Trends_Italia : 16. Benedetta Porcaroli - 20mille+ 17. Ilfattoquotidiano - 20mille+ 18. Raffaella Fico - 20mille+ 19. Era mio padre… - Alyeska_94 : RT @smiletiziano1: BENEDETTA PORCAROLI E RICCARDO SCAMARCIO SONO UFFICIALMENTE FIDANZATI IN CHE SENSO - Alyeska_94 : RT @zigu00_: Scusate ma in che senso Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme? -