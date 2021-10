Belen Rodriguez: le sue imitatrici su TikTok litigano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più imitata. Da quando Virginia Raffaele ha proposto la sua versione al Festival di Sanremo tutte le altre non imitano più Belen Rodriguez, ma fanno Virginia Raffaele che imita Belen Rodriguez. Ad ogni modo, proprio il debutto di una di loro nel nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura ha scatenato un drama. La protagonista è Alessandra Rametta, nota ai più per la sua imitazione di Giulia De Lellis (che la stessa De Lellis ha commentato), che si è vista criticare apertamente da un’altra imitatrice di Belen, tal Cristina Cicolari. Alessandra e Cristina su TikTok sono molto famose e quando la prima ha debuttato su Rai2 con la sua imitazione di Belen Rodriguez la seconda ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è probabilmente la showgirl più imitata. Da quando Virginia Raffaele ha proposto la sua versione al Festival di Sanremo tutte le altre non imitano più, ma fanno Virginia Raffaele che imita. Ad ogni modo, proprio il debutto di una di loro nel nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura ha scatenato un drama. La protagonista è Alessandra Rametta, nota ai più per la sua imitazione di Giulia De Lellis (che la stessa De Lellis ha commentato), che si è vista criticare apertamente da un’altra imitatrice di, tal Cristina Cicolari. Alessandra e Cristina susono molto famose e quando la prima ha debuttato su Rai2 con la sua imitazione dila seconda ...

