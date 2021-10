Beckham sorride e si commuove! 20 anni fa un giorno indimenticabile...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beckham sorride

elle.com

Punizione centrale all'altezza dei 25 metri e colpo al pallone da manuale. Un calcio preciso, fortissimo. Davidnel 2001 entrava nella storia del calcio inglese così, regalando la qualificazione al Mondiale con la Grecia e si emoziona ascoltando la telecronaca per la prima volta...Perché nessuno si è posto le stesse domande davanti acome mamma l'ha fatto ma in generale ... Per rispondere agli hater, Chiara Ferragni ha postato una foto della piccola Vittoria chee ...La storia incredibile del gatto Milo, che ogni giorno chiude il cane Beckham nella gabbia, poiché non vuole averlo sempre intorno ...