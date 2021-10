Beautiful anticipazioni oggi | 6 ottobre | Wyatt sospetta che Liam sia geloso

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella nuova puntata didi2021: Finn dovrebbe fare solo il medico, Thomas vuolelontano dalla vita di Steffy,è convinto che quella disia solo gelosia Nelledidi: Tra Finn e Steffy è scattato un bacio appassionato, mae Bill credono che quello di John non sia un comportamento etico.ne parla con Ridge, ma Thomas, che è presente, gli impone di stare lontano da sua sorella. Lo Spencer è preoccupato per Steffy e si confida con suo fratello, masi convince che quella disia solo gelosia. Finn dovrebbe fare solo il medico Fra Steffy e Finn c’è stata ...

Il personaggio che ritornerà nelle puntate americane diè Deacon Sharpe !dall'America. Tutto quello che succederà nelle nuove puntate in onda nella madre ...Il personaggio che ritornerà nelle puntate americane di Beautiful è Deacon Sharpe! Il colpo di scena andrà in onda negli Stati Uniti il 7 ottobre ma, come ...Nelle anticipazioni di Beautiful: il ritorno di Deacon porta scompiglio nelle vite di Hope e Liam e i coniugi Spencer hanno differenze di vedute ...