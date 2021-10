Beautiful anticipazioni 8 ottobre 2021, Liam corre a casa da Steffy (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Seguendo la puntata di Beautiful di venerdì 8 ottobre 2021 vediamo che Liam, dopo aver appurato dalle parole di sua moglie Hope, che la sua ex moglie Steffy è seriamente intenzionata ad avere una relazione con il dottor Finnegan, ha una reazione spropositata arrivando addirittura a correre a casa sua per scoprire come stanno davvero le cose. Gli episodi di Beautiful sono trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 13:45 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play. Giulia De Lellis tradita e infettata dal fidanzato Non è stato certamente un bello scherzo quello ordito dal programma con la complicità di Carlo Beretta, compagno dell'influencer ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Seguendo la puntata didi venerdì 8vediamo che, dopo aver appurato dalle parole di sua moglie Hope, che la sua ex moglieè seriamente intenzionata ad avere una relazione con il dottor Finnegan, ha una reazione spropositata arrivando addirittura are asua per scoprire come stanno davvero le cose. Gli episodi disono trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 13:45 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play. Giulia De Lellis tradita e infettata dal fidanzato Non è stato certamente un bello scherzo quello ordito dal programma con la complicità di Carlo Beretta, compagno dell'influencer ...

