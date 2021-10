Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: Hope riporta Kelly a Steffy. La trova con Finn e felice lo racconta a Liam (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: anche la puntata di domani ruoterà attorno alla vicenda tra Steffy, Finn, Hope e Liam. Volete scoprire i dettagli? Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: Hope va a trovare Steffy per riportarle la figlia e … Finalmente Hope riporta Kelly alla madre e trova quest’ultima in compagnia di Finn. Deduce di aver interrotto un momento di tenerezza tra i due e se ne va. Torna a casa da Liam e tutta contenta gli annuncia che Steffy ha ritrovato l’amore! Ma come la prenderà il suo ex ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021): anche la puntata di domani ruoterà attorno alla vicenda tra. Volete scoprire i dettagli?va areperrle la figlia e … Finalmentealla madre equest’ultima in compagnia di. Deduce di aver interrotto un momento di tenerezza tra i due e se ne va. Torna a casa dae tutta contenta gli annuncia cheha rito l’amore! Ma come la prenderà il suo ex ...

