Beach volley, World Tour Finals 2021 Cagliari. Subito in campo le tre coppie azzurre. Gironi e orari della prima giornata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scattano oggi sul campo allestito all'interno del porto di Cagliari, senza pubblico, le World Tour Finals di Beach volley con tre coppie italiane al via, tutte in campo nella prima giornata di gare. In campo maschile Subito avvio col botto per Enrico Rossi e Adrian Carambula che se la vedranno nella partita più attesa di giornata con i campioni olimpici norvegesi Mol/Sorum. Gli azzurri sono nel gruppo B assieme ai campioni olimpici ed europei Mol/Sorum, contro cui gli azzurri debutteranno oggi alle 16.30, ai qatarioti Cherif/Ahmed, bronzo a Tokyo dove riuscirono a battere gli azzurri, agli olandesi Brouwer/Meeuwsen, ex campioni del Mondo e bronzo a Rio ...

