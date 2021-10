Beach volley | triplo tonfo azzurro all’esordio delle Sardinia Finals

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è conclusa la prima giornata di gare alle, attualmente in corso di svolgimento a Cagliari. Per quanto riguarda il tabellone femminile, le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono uscite sconfitte dallo scontro con le campionesse d’Europa Betschart/Hüberli 2-0 (21-16, 21-14). Domani le ragazze si trovereanno di fronte il duo statunitense April/Alix (ore 11.30) e, successivamente, con le russe Makroguzova/Kholomina. Anche nel tabellone maschile l’esordio non è andato benissimo, con la sconfitta per Adrian Carambula ed Enrico Rossi. La coppia italiana, infatti, è stata sconfitta 2-0 (21-19, 21-10) dai campioni Olimpici Mol/Sorum. Domani però, gli azzurri avranno la possibilità di rifarsi contro i russi Semenov/Leshukov (ore 13) e con gli olandesi Brouwer/Meeuwsen alle ore 21 per continuare il percorso nel ...