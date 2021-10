Basket, NBA 2021: Kyrie Irving non si vaccina, a rischio l’inizio della stagione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La stagione dell’NBA è pronta a prendere il via e il commissioner Adam Silver ha diramato una serie di stringenti linee guida per quanto riguarda il contenimento della pandemia. Inoltre, anche i singoli Stati stanno limitando il più possibile i contatti tra non vaccinati, con qualche nome illustre che sembrerebbe avere qualche problema ad iniziare la pre-season. Kyrie Irving, stella nei Brooklyn Nets candidati al titolo, si è opposto più volte alla somministrazione del vaccino e a causa delle regole in vigore a New York non potrà allenarsi con i propri compagni, a pochissime settimane dalla prima palla a due. Il playmaker ha disputato la sessione di allenamenti a San Diego delle scorse settimane, conclusasi con il successo dei suoi contro i Los Angeles Lakers, ma non potrà seguire il training camp a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ladell’NBA è pronta a prendere il via e il commissioner Adam Silver ha diramato una serie di stringenti linee guida per quanto riguarda il contenimentopandemia. Inoltre, anche i singoli Stati stanno limitando il più possibile i contatti tra nonti, con qualche nome illustre che sembrerebbe avere qualche problema ad iniziare la pre-season., stella nei Brooklyn Nets candidati al titolo, si è opposto più volte alla somministrazione del vaccino e a causa delle regole in vigore a New York non potrà allenarsi con i propri compagni, a pochissime settimane dalla prima palla a due. Il playmaker ha disputato la sessione di allenamenti a San Diego delle scorse settimane, conclusasi con il successo dei suoi contro i Los Angeles Lakers, ma non potrà seguire il training camp a ...

