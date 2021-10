Basket femminile, Eurolega: Venezia scatenata, battuto il KSC Szekszard (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Esordio vincente e convincente per l’Umana Reyer Venezia nella Euroleague Women che ha visto il via oggi. Al Taliercio le venete si sono imposte nettamente sulle ungheresi del KSC Szekszard in un match dove Bestagno e compagne hanno guidato praticamente fin dalla palla a due. Primo quarto che inizia con le ospiti che nei primi due minuti sono le uniche a trovare la via del canestro e punteggio che va sullo 0-4. Venezia, però, si sblocca con Bestagno e poi con la tripla di Penna arriva un parziale di 14-0 che manca la Reyer avanti 16-6. Una tripla di Studer riavvicina lo Szekszard e si prosegue in un primo periodo frizzante, con ottime percentuali per le padrone di casa, ma buone anche per le ospiti e si va al primo stop sul 25-17 per Venezia. Continua a spingere l’Umana anche nei primi minuti del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Esordio vincente e convincente per l’Umana Reyernella Euroleague Women che ha visto il via oggi. Al Taliercio le venete si sono imposte nettamente sulle ungheresi del KSCin un match dove Bestagno e compagne hanno guidato praticamente fin dalla palla a due. Primo quarto che inizia con le ospiti che nei primi due minuti sono le uniche a trovare la via del canestro e punteggio che va sullo 0-4., però, si sblocca con Bestagno e poi con la tripla di Penna arriva un parziale di 14-0 che manca la Reyer avanti 16-6. Una tripla di Studer riavvicina loe si prosegue in un primo periodo frizzante, con ottime percentuali per le padrone di casa, ma buone anche per le ospiti e si va al primo stop sul 25-17 per. Continua a spingere l’Umana anche nei primi minuti del ...

Advertising

FirenzeBkBlog : Femminile - Basket B Femminile: la Florence è pronta a ripartire dopo 18 mesi - Aless_Digitale : Nasce #LBFTV sul #canale411, la TV del #basket femminile. Info: - Sofiabongi1 : pensa essere me e seguire la pallavolo(nazionale e serie a)il basket(nba)ginnastica artistica,calcio(juventus e lei… - CRISTIN71553223 : @catlatorre Mi permetto di aggiungere che in Italia non esiste il professionismo nel basket femminile....ma solo pi… - AllAroundnet : -