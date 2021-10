Baseball | Claudio Scotti firma con i New York Mets Fortitudo | “In bocca al lupo per la nuova avventura”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)è pronto a fare il salto di qualità. Il lanciatore romano, infatti, lascia Bologna e si trasferisce ai New, storici rivali degli Yankees condotti, per anni, da Mike Piazza, ex stella già nella Hall of Fame della Major League e attuale capo allenatore della Nazionale italiana. Il giocatore, che con la maglia dellaha vinto due scudetti ed una Coppa dei Campioni, torna negli Stati Uniti, dove aveva già avuto un’esperienza nella Rookie League con i Pittsburgh Pirates all’età di 18 anni. Il club emiliano, attraverso una nota, ha voluto augurare il meglio a: “L’intera famiglia dell’UnipolSaisi congratula conper la suacon ...

Il vero sogno americano: il ventitreenne romano Claudio Scotti saluta la Fortitudo Baseball Bologna dopo tre stagioni e approda in Mlb con i New York Mets. Il lanciatore classe 1998 ha firmato un minor league contract di ben cinque anni con la ...