Barbara D’Urso | Epica Gaffe Durante la Diretta a Pomeriggio 5!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Di recentesi è resa protagonista di un dialogo esilarante con una sua ospite di 95 anni, intervenuta in collegamento a5. n episodio che ha fatto sorridere non solo la conduttrice ma anche i telespettatori. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto! Nonna Zina ribatte stizzita a! A5 in una delle ultime puntate, è andato in onda un divertente siparietto tra la conduttrice e una arzilla signora di 90 anni. La signora Zina, questo il nome dell’anziana signora, era in collegamento video conper raccontare la storia di cui era rimasta vittima. Stando alla ricostruzione fatta dalla giornalista della, la badante al servizio di nonna Zina, avrebbe scoperto il pin del ...