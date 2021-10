Ballottaggio Roma, M5S: dalle chat coro unanime «No al Pd». Ma arriva l'endorsement di due ministri per Gualtieri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Panico da esclusione. Dall'illusione di essere (ancora) l'ago della bilancia alla paura di non saper più organizzare ma soprattutto orientare un voto M5S, un boccone... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Panico da esclusione. Dall'illusione di essere (ancora) l'ago della bilancia alla paura di non saper più organizzare ma soprattutto orientare un voto M5S, un boccone...

Advertising

ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - borghi_claudio : Notare che il voto #Elezionicomunali2021 va letto al netto dello spin, perchè la realtà è che per il centrodestra c… - you_trend : Interessante la situazione delle liste a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): benché fuori dal ballottaggio, la… - geomserio : Ballottaggio Roma, Gualtieri: 'Non offrirò posti in giunta al M5s'. E Calenda annuncia: 'Lo voterò, mi corrisponde… - Mary35999509 : RT @repubblica: Comunali Roma, Calenda: 'Al ballottaggio voto Gualtieri, mi corrisponde di più' -