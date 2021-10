Azzurri ko a San Siro, Spagna in finale di Nations League (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale di Nations League la striscia da record di 37 partite senza sconfitte per l'Italia. I campioni d'Europa alzano bandiera bianca a Milano contro la Spagna, che raccoglie la rivincita della semifinale di Euro 2020 con un 2-1. Chiesa prova a replicare, dopo 4?, quanto fatto a Wembley ma al 17? è la Spagna a trovare la rete del vantaggio: Bastoni è superato dal cross di Oyarzabal e Ferran Torres non perdona. Passano pochi secondi e Donnarumma, frastornato dai fischi di San Siro, rischia di combinarla grossa su un tiro non irresistibile di Alonso ma viene salvato dal palo e da Bonucci. Il capitano azzurro, però, viene espulso per doppia ammonizione al 41? dall'arbitro Karasev, che lo punisce prima per proteste e poi per un gomito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Si ferma in semidila striscia da record di 37 partite senza sconfitte per l'Italia. I campioni d'Europa alzano bandiera bianca a Milano contro la, che raccoglie la rivincita della semidi Euro 2020 con un 2-1. Chiesa prova a replicare, dopo 4?, quanto fatto a Wembley ma al 17? è laa trovare la rete del vantaggio: Bastoni è superato dal cross di Oyarzabal e Ferran Torres non perdona. Passano pochi secondi e Donnarumma, frastornato dai fischi di San, rischia di combinarla grossa su un tiro non irresistibile di Alonso ma viene salvato dal palo e da Bonucci. Il capitano azzurro, però, viene espulso per doppia ammonizione al 41? dall'arbitro Karasev, che lo punisce prima per proteste e poi per un gomito ...

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Bernardeschi: 'Emozionante ritrovare la #Spagna, San Siro può darci la carica' @fbernardeschi… - milan18ricca : RT @Azzurri: ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza… - nestquotidiano : Azzurri ko a San Siro, Spagna in finale di Nations League -