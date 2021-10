Avete mai visto Valentina, la moglie di Andrea Pirlo? In spiaggia succede di tutto: foto bollenti di fine estate | Guarda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ultimi scatti dalla sdraio in spiaggia in attesa di una nuova panchina in campo. Andrea Pirlo è stato beccato dai paparazzi del settimanale Chi a Ibiza insieme a Valentina Baldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla ex moglie Deborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso. Pirlo e Valentina stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di Pirlo: allenare la Juventus. L'ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ultimi scatti dalla sdraio inin attesa di una nuova panchina in campo.è stato beccato dai paparazzi del settimanale Chi a Ibiza insieme aBaldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla exDeborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso.stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di: allenare la Juventus. L'ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua ...

