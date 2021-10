Automobilismo, per Valentino Carofano c’è un weekend importante: si corre a Napoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMancano pochissimi giorni ad uno dei fine settimana più importanti della stagione automobilistica. E’ tempo di Formula Challenge, è il momento di Valentino Carofano, pilota della valle telesina che da anni ormai inanella risultati importanti e di grande prestigio nel mondo delle 4 ruote. Il Formula Challenge che si svolgerà sul nuovo tracciato del circuito internazionale di Napoli, i giorni 9 e 10 ottobre, un evento ormai storico nel panorama dell’Automobilismo Italiano. Saranno presenti tantissimi piloti di grande caratura e con tantissima esperienza a livello internazionale, accompagnati dai propri team. Come detto, non mancherà la quota sannita del giovanissimo pilota di Telese Terme Valentino Carofano che sta confermandosi a grandi livelli con l’ennesima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMancano pochissimi giorni ad uno dei fine settimana più importanti della stagione automobilistica. E’ tempo di Formula Challenge, è il momento di, pilota della valle telesina che da anni ormai inanella risultati importanti e di grande prestigio nel mondo delle 4 ruote. Il Formula Challenge che si svolgerà sul nuovo tracciato del circuito internazionale di, i giorni 9 e 10 ottobre, un evento ormai storico nel panorama dell’Italiano. Saranno presenti tantissimi piloti di grande caratura e con tantissima esperienza a livello internazionale, accompagnati dai propri team. Come detto, non mancherà la quota sannita del giovanissimo pilota di Telese Termeche sta confermandosi a grandi livelli con l’ennesima ...

Automobilismo, il sannita Carofano pronto per il Formula Challenge di Napoli Ormai manca poco ad uno dei eventi più entusiasmante della stagione automobilistica: il Formula Challenge che si svolgerà sul nuovo tracciato del circuito internazionale di Napoli, il 9 e 10 ottobre.

