Austria, Kurz indagato per favoreggiamento e corruzione: “Sondaggi sui giornali pagati dal ministero per scopi partitici” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La notizia confermata dalla procura di Vienna. L'inchiesta riguarda persone vicine al cancelliere, dal consigliere Steiner all'addetto stampa Fleischmann Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La notizia confermata dalla procura di Vienna. L'inchiesta riguarda persone vicine al cancelliere, dal consigliere Steiner all'addetto stampa Fleischmann

Advertising

MediasetTgcom24 : Austria, cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento corruzione #austria - eziomauro : Austria, il cancelliere Kurz indagato per corruzione e abuso d'ufficio - Avvenire_Nei : #Austria Il cancelliere #Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione - DomLuxembourg : RT @sole24ore: Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisite Cancelleria e sede Ovp - Cri_Watt : RT @Theskeptical_: Ma tutte ste notizie non vi fanno sorgere un lievissimo sospetto? -