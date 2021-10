Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione e concussione. Lo riporta il quotidiano Austriaco Die Presse, spiegando che risultano indagati anche suoi stretti collaboratori. Tra questi, i responsabili della comunicazione Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann e il ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliereco Sebastianpere concussione. Lo riporta il quotidianoco Die Presse, spiegando che risultano indagati anche suoi stretti collaboratori. Tra questi, i responsabilicomunicazione Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann e il ...

