Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione e concussione. Lo riporta il quotidiano Austriaco Die Presse, spiegando che risultano indagati anche suoi stretti collaboratori. Tra questi, i responsabili della comunicazione Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann e il consigliere Stefan Steiner. Le accuse seguono la perquisizione questa mattina della Cancelleria e della sede dell’Ovp a Vienna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliereco Sebastianpere concussione. Lo riporta il quotidianoco Die Presse, spiegando che risultano indagati anche suoi stretti collaboratori. Tra questi, i responsabilicomunicazione Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann e il consigliere Stefan Steiner. Le accuse seguono la perquisizione questa mattinaCancelleria esede dell’Ovp a Vienna. L'articolo proviene da Italia Sera.

